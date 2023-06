​Kauli Vaast à son tour qualifié pour les JO

Tahiti, le 7 juin 2023 - Dans une série très disputée aux vagues incertaines, Kauli Vaast a réussi à passer devant le dernier obstacle entre lui et les Jeux olympiques. En terminant devant l'Espagnol Gonzalo Gutierrez, il rejoint Vahine Fierro sur le chemin de l'olympisme.



Kauli Vaast est le deuxième Tahitien à se qualifier pour les Jeux olympiques sur les Mondiaux 2023 au Salvador. Avec eux, l'équipe de France termine à la deuxième place du classement général à 23 points seulement du Pérou (3 253 pts à 3 230 pts).



L'équipe de France était venue au Salvador pour qualifier deux surfeurs pour les Jeux et pour rester sur le podium des nations. Mission remplie puisque les deux Tahitiens des Bleus, finaliste (Kauli Vaast) et demi-finaliste (Vahine Fierro) du Tahiti Pro de l'an dernier, ont leur sésame et que les Bleus restent dans le trio de tête des ISA World Surfing Games pour la troisième année consécutive.

Un long suspense Le staff de l'équipe de France a, en tout cas, pris dix ans en 25 minutes, hier matin, à Surf City. Dans une série étouffante, Kauli Vaast est allé au bout de lui-même pour finir d'un rien (0,79 pt) devant l'Espagnol Gonzalo Guttierez et ainsi arracher sa place pour les Jeux olympiques qui se disputeront dans un peu plus d'un an chez lui, à Teahupo'o.



Le suspense aura duré jusque dans les dernières secondes puisque Kauli ne parvenait pas à sortir les vagues qui lui avaient permis jusque-là de scorer les meilleures notes de la compétition. Mais l'essentiel était de rester devant Guttierez. Défait dans la 12e série des repêchages, Kauli Vaast se faisait sortir des championnats du monde en terminant 3e de sa série, mais avec 0,79 point d'avance sur l'Espagnol, 4e. Une défaite comme une victoire pour le Polynésien.



À sa sortie de l'eau, le clan français pouvait alors exulter et se précipiter dans les bras du jeune prodige de Teahupo'o. Il a immédiatement fondu en larmes dans les bras de Jérémy Florès, consultant de l'équipe de France, et Hira Teriinatoofa, entraîneur de cette équipe. À seulement 21 ans, il devient le second Tahitien, avec Vahine Fierro, à se qualifier pour les Jeux olympiques 2024.

​Fierro chute en finale des Mondiaux De son côté, Vahine Fierro ayant fait le plus dur la veille, n'a pu se ressaisir pour gagner ces Mondiaux. Vingt-quatre heures après avoir validé sa qualification olympique, elle chutait en finale du tableau principal face à Johanne Defay et la Brésilienne Tatiana Weston-Webb qui filaient en grande finale.



L'équipe de France masculine a encore une place à offrir dans son équipe pour les prochains JO. Ce sera en février-mars 2024 sur les World Surfing Games 2024 qui se tiendront à Porto Rico. Michel Bourez a certainement déjà coché ces dates dans son agenda.

Kauli Vaast “J'ai été à 200%” “Vahine (Fierro) s'était qualifiée hier, c'était génial. Ça m'a fait rêver. Moi, je ne l'étais pas encore. Maintenant, c'est fait. J'ai toute la pression qui redescend. Depuis que je sais que les JO auront lieu à Tahiti, j'avais ce rêve d'être qualifié. Je suis qualifié, c'est énorme. Je n'ai pas les mots. C'était dur. Il y avait plein de séries, j'ai perdu au tour principal. Je me suis re-concentré. C'était compliqué. Sur cette dernière série de repêchages, je perds mais il fallait surtout que je termine devant l'Espagnol. Je n'ai pas eu de vague durant cette série. Rien n'allait dans mon sens. Je n'étais pas stressé tout au long de la compétition mais là… J'étais obligé de bloquer l'Espagnol sur la fin. Il y a eu une grosse série de vagues qui nous a tous balayés, c'était le choix de la nature à ce moment-là. Jérémy (Florès) m'avait dit que la nature serait avec moi. J'ai tout donné. J'ai été à 200%. J'ai de la chance d'avoir eu cette équipe de France autour de moi. On s'est soutenu. Je n'ai pas eu de bons résultats en début de saison sur les Challenger Series mais j'ai beaucoup travaillé et ça paye ! Voilà, je suis aux Jeux ! On va faire comme d'habitude : je vais surfer Teahupo'o, prendre du plaisir. On a une bonne équipe avec Vahine (Fierro) et Johanne (Defay) qui sont aussi qualifiées. Il en manque encore un. On sera prêts !”

Jérémy Florès “C'est quelque chose d'énorme” “Je me suis aperçu que c'était plus difficile d'être un coach ou un consultant comme je le suis, que d'être un surfeur dans l'eau. J'ai perdu je ne sais pas combien de neurones (rires). C'était tendu. C'était comme si j'étais à l'eau à chaque série. J'ai vécu dans ma carrière ce que nos surfeurs ont vécu cette semaine. Ça a été dur. Touchant. Je termine vidé. On avait Johanne Defay déjà qualifiée et là, on qualifie Kauli Vaast et Vahine Fierro. (…) J'ai appris énormément avec Hira (Teriinatoofa) et Fredo (Robin) qui sont les coaches de l'équipe de France. (…) Maintenant, l'objectif est de gagner quelque chose en 2024 à Teahupo'o, qui est la plus belle vague du monde. Il y a une vibration particulière là-bas. On a trois qualifiés des îles, deux Tahitiens et une Réunionnaise, c'est un sacré symbole.”

Rédigé par Bertrand PREVOST le Mercredi 7 Juin 2023 à 19:50 | Lu 202 fois