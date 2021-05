​Kanahau Ori : l'invitation à la danse

Nuku Hiva, le 10 mai 2021 - Six danseuses passionnées ont créé l'école Kanahau Ori à Nuku Hiva, et proposent au plus grand nombre des cours de danse traditionnelle qui se veulent ouverts à tous. L'école prépare son premier spectacle et se fixe comme objectif de se déplacer à Tahiti en 2022 pour participer au Heiva des écoles.



Voilà un peu plus de six mois que Hina Courtot, Annabella Ellis, Kuanui Pahuatini, Leila Haiti, Priscille Fournier et Tehina Huukena, six danseuses passionnées de Nuku Hiva, ont décidé de monter une association afin de proposer aux petites filles, à leurs mamans et même à leurs grands-mères… des cours de danse locale, en créant l’école Kanahau Ori. Ainsi, désormais, du lundi au vendredi à 16 h 30 sous le préau de l’ancienne école Patoa à Taiohae, les danseuses débutantes et confirmées peuvent de nouveau s’adonner à leur activité sportive et culturelle favorite.



"Tout le monde peut nous rejoindre, il n’y a pas besoin d’avoir des connaissances particulières, précise Hina Courtot la présidente de l’association. Il faut juste être enthousiaste à l’idée de découvrir une nouvelle activité pour celles qui ne connaissent pas la danse locale, et pour celles qui s’y connaissent déjà il suffit qu’elles apportent leur bonne humeur."

Sans être professionnelles, les intervenantes de Kanahau Ori ont à cœur de partager leur savoir-faire en dispensant des cours le plus sérieusement possible.