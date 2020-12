​Jusqu'à 4 ans ferme pour les labos d'ice

Tahiti, le 3 décembre 2020 - Au terme de deux jours de procès, le tribunal correctionnel a condamné jeudi les 13 prévenus poursuivis dans le cadre du démantèlement de deux laboratoires de fabrication d'ice à la Presqu'île en janvier et février 2019. Ils ont écopé de peines comprises entre six mois et quatre ans de prison ferme.



Les 13 prévenus qui comparaissaient devant le tribunal correctionnel depuis mardi pour répondre de leur participation à la mise en place de deux laboratoires de fabrication de méthamphétamines démantelés début 2019, ont été condamnés jeudi à des peines comprises entre six mois et quatre ans de prison ferme. Toanui Ratinassamy, le prévenu le plus lourdement impliqué, a écopé de cinq ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Lors de sa plaidoirie, son avocat, Me James Lau, avait rappelé que son client n'avait jamais été condamné auparavant dans le cadre d'affaires liées à des stupéfiants. Il avait également souligné les effets de l'ice, dont son client était consommateur à l'époque des faits, en demandant au tribunal de donner à ce dernier "une chance pour recommencer sa vie".



Un mandat de dépôt



La femme de Toanui Ratinassamy, Maeta Faua, qui avait notamment aidé son mari en nettoyant le matériel destiné à la fabrication, a écopé de deux ans de prison dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans. Considéré comme celui qui avait appris à Toanui Ratinassamy à fabriquer de l'ice, Sylvain Ah Chong a été condamné à trois ans de prison ferme assortis d'un mandat de dépôt. Malgré ses dénégations tout au long du procès, le tribunal a estimé que le dossier comportait de trop nombreuses preuves contre lui.