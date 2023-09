​Journée olympique à l’école Tamahana

Tahiti, le 27 septembre 2023 – Dans le cadre d’un projet annuel autour des activités sportives, l’école primaire Tamahana, à Arue, a organisé mercredi une course pour célébrer les prochains Jeux olympiques.



L’école primaire Tamahana de Arue a vibré ce mercredi aux rythmes des Jeux olympiques. Tous les enfants se sont élancés sur un parcours symbolique de 2024 mètres mis en place par l’école pour célébrer l’événement qui se déroule, pour les épreuves de surf, dans près de 300 jours désormais à Teahupo’o.



Selon les âges des mini-athlètes, les CP et CE1 ont réalisé ces 2024 mètres en relais, alors que les classes des plus grands ont couru ces mêmes distances en une seule fois. Une bonne manière pour eux de s’entraîner pour le cross scolaire qui arrive à la fin du mois.



“Nous ne sommes pas sur une distance à faire rapidement”, précisait cependant Gaëlle Latour, directrice de l’établissement. “Le but est que les enfants courent ensemble et s’attendent pour s’entraider. Nous sommes sur les valeurs de l’olympisme qui sont amitié, respect et excellence.”



La course amicale s’inscrivait dans un projet qui s’étend sur toute l’année pour l’école primaire Tamahana puisqu’elle est labellisée “Or” Génération 2024 grâce à son implication régulière dans les activités sportives. Tamahana participera aussi à la semaine olympique qui se déroulera l’année prochaine au mois de mars à Punaauia.