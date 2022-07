​Journée de la police nationale : cinq agents décorés

Tahiti, le 8 juillet 2022 – A l'occasion de la journée de la police nationale et à la mémoire des policiers morts pour la France, le secrétaire général du haut-commissariat, Éric Requet, a présidé, vendredi matin, une cérémonie au cours de laquelle cinq policiers ont été décorés.



A cette occasion, quatre fonctionnaires de police et un agent administratif – le brigadier-chef Manuterarii Hunter, le brigadier Yannick Teaniniuraitemoana, les gardiens de la paix, Jean-Louis Maruake et Arsène Anihia ainsi que l'adjointe administrative principale 2 ème classe, Sandra Ateni – ont été décorés de la médaille d'honneur de la police nationale échelon argent.