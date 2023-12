​John Mairai s'en est allé

Tahiti, le 22 décembre 2023 – L'homme de culture et grand défenseur de la langue tahitienne, John Mairai, est décédé vendredi matin. Le président du Pays, Moetai Brotherson a déploré sur les réseaux sociaux une perte qui laisse un “vide immense”.



Homme de théâtre, acteur, metteur en scène, orateur, auteur enseignant et grand érudit, John Mairai est décédé vendredi matin des suites d'une longue maladie, a annoncé sa fille. Décoré de la médaille de chevalier dans l'Ordre des arts et des lettres en juin 2021, l'homme de culture était membre de l'académie tahitienne depuis deux ans. Dans un post diffusé sur les réseaux sociaux, le président du Pays, Moetai Brotherson a déploré le “vide immense” causé par la disparition d'un homme qui lui “faisait l'amitié de longues discussions sur l'histoire et les légendes” pour ses travaux d'écriture.



“John s’en est allé vers les Cieux divins, aux origines du monde mā'ohi”, déplore vendredi matin la vice-présidente, ministre de la Culture, Éliane Tevahitua, dans un message de condoléances adressé “à tous ses proches, à vous, ses disciples, ses élèves, à tous les amoureux de notre Culture” . “Son art, son éloquence et sa poésie imprègnent à jamais notre âme mā'ohi. Puissions-nous perpétuer ce talent, cette beauté dans la mémoire de nos filles et de nos fils.”



Pour les funérailles de John Mairai, une veillée est organisée samedi 23 décembre à 18h30 au Fare purera'a de la Communauté du Christ, situé près du rond-point de la Base marine à Fare Ute, Papeete. Une messe sera dite à 9 heures, dimanche dans les mêmes locaux avant la levée du corps puis l'enterrement au cimetière de l'Uranie à 10 heures.