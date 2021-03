​Johanne Peyre appelée à présider l’Autorité polynésienne de la concurrence

Tahiti, le 30 mars 2021 – L’avocate spécialiste du droit de la concurrence Johanne Peyre est appelée à succéder à Christian Montet à la présidence de l’Autorité polynésienne de la concurrence.



L’avocate franco-canadienne Johanne Peyre est choisie pour assurer la présidence de l’Autorité polynésienne de la concurrence (APC) où elle devrait remplacer l’économiste Christian Montet dont le mandat s’achève le 14 juillet prochain.

Sur les six candidatures retenues à l’issue d’un appel international lancé en janvier dernier, c’est celle de cette avocate de 47 ans spécialiste en droit de la concurrence qui retient l’attention de la commission de sélection.



Johanne Peyre est experte en droit international de la concurrence. Ses multiples expériences professionnelles dans ce domaine à travers le monde “prouvent sa capacité d’adaptation, qualité indispensable pour asseoir l’Autorité polynésienne de la concurrence dans un contexte insulaire particulièrement marqué et éloigné des grands marchés”, est-il souligné en préambule du projet d’arrêté de nomination transmis le 22 mars dernier pour avis à la commission de contrôle budgétaire et financier de l’assemblée. Sa prise de fonction est prévue le 15 juillet prochain.



La présidence de l’APC est assurée par intérim depuis le 4 août dernier par Christian Montet après la démission d'office de Jacques Mérot qui était en poste depuis juillet 2015 et la création de cette autorité administrative indépendante.