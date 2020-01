​Jean-Marc Mocellin nommé directeur de Tahiti Tourisme

Tahiti, le 13 janvier 2020 - Jean-Marc Mocellin a été nommé directeur général de Tahiti Tourisme, lundi, après délibération du conseil d'administration du groupement d'intérêt économique.



Lors du conseil d'administration du Tahiti Tourisme qui s'est tenu ce lundi 13 janvier, Jean-Marc Mocellin a été nommé directeur général du groupement sur proposition de Maïlee Faugerat, la présidente du conseil d’administration du Groupement d’intérêt économique, et de Nicole Bouteau, la ministre du Tourisme, confirme un communiqué diffusé lundi après-midi par Tahiti Tourisme.



Jean-Marc Mocellin prendra ses fonctions début avril prochain. Jusque-là, l’intérim de la direction générale du groupement sera assuré par Vaima Deniel, Directrice des Opérations Locales de Tahiti Tourisme.



Suite au départ en octobre dernier de Paul Sloan, Tahiti Tourisme a lancé un appel à candidature tant au niveau local qu'international. Sur les très nombreuses candidatures déposées, l'agence de recrutement Michael Page, sur laquelle s'est appuyé le groupement, a présélectionné six candidats qui ont été auditionnés par la ministre et la présidente du conseil d'administration en fin d'année dernière.



A l’issue de ces entretiens, la candidature de Monsieur Jean-Marc Mocellin a été retenue et présentée aux administrateurs du groupement.



Bien connu de la Polynésie et de l'industrie touristique polynésienne, il assure actuellement la direction générale de Nouvelle Calédonie Tourisme.



Né en Nouvelle-Calédonie, Jean-Marc Mocellin est parti après le baccalauréat poursuivre ses études supérieures à l'école de gestion Hôtelière et de Tourisme de Nice dont il sort avec un BTS (seul diplôme supérieur national à l’époque) en présentant un mémoire ayant pour thème "le développement du Tourisme dans le respect de l’environnement"



Il a fait carrière dans des chaînes hôtelières internationales de luxe qui l'ont d’abord emmené à Londres où il a été recruté dès la sortie de ses études par le groupe Sheraton. Formé pendant 2 ans, il est envoyé en Afrique, au Bénin, au Nigéria, au Gabon et en Egypte en se spécialisant dans l’ouverture d’hôtels, tout en gravissant les échelons hiérarchiques à chaque étape.



Après 6 années en Afrique, il rejoint la chaîne Shangri-la qui, après une mise à niveau à Penang - Malaisie, l’envoie à Fidji pendant 4 ans en lui confiant la direction d’exploitation du plus grand resort de l’époque, le Shangri-la’s Fijian resort (436 chambres/650 salariés) puis la Direction Générale du Shangri-la Mocambo à Nadi.



Il rejoint ensuite Tahiti où il se passionne pour la Polynésie pendant 23 ans en prenant la tête du légendaire Beachcomber qu’il rénove, agrandit et convertit en Intercontinental Resort Tahiti.



Le besoin d’un nouveau challenge et l’attrait d’une expérience professionnelle en Asie l’emmène à repartir pour prendre la direction de l’Intercontinental Hua Hin en Thaïlande pendant 2 ans.



Fin 2016, l’opportunité de prendre la direction de Nouvelle Calédonie Tourisme sur son île natale au moment où le secteur est en pleine expansion, le décide à accepter la proposition du gouvernement calédonien. Il s’engage donc dans le marketing de destination en prenant le poste de Directeur Général de Nouvelle-Calédonie Tourisme où il s’enrichit de nouvelles compétences pendant près de 3 ans et où il contribue activement à l'élaboration de la stratégie de développement touristique de la Nouvelle-Calédonie.



"Polynésien de cœur, Jean-Marc Mocellin connait parfaitement la destination Tahiti et ses îles ainsi que ses marchés émetteurs. Il est passionné de culture polynésienne et particulièrement sensible au développement durable du tourisme. C’est donc avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons sa nomination", a estimé Nicole Bouteau. "Sa connaissance de la Polynésie et son expérience en Asie et dans la région seront très utiles à la destination."