​Jason Man lance un appel à l’aide pour son combat à Paris

Tahiti, le 25 décembre 2023 - L’activiste Jason Man annonce, lundi dans un communiqué de presse, avoir pris la décision de porter son combat écologiste en Métropole ; et avoir besoin d'aide pour cela.



Le militant écologiste Jason Man s’installe à Paris afin de “porter notre cause […] et pour essayer d'influencer les principaux responsables des crises écologiques globales” : “Nous subissons une réelle injustice qui risque de nous condamner. Alors que nous avons peu contribué aux crises écologiques, nous risquons d’absolument tout perdre. Les grands pays du Nord et les grandes entreprises se sont développés et enrichis au prix de notre avenir. Ne les laissons pas aller au bout de cette tragédie”, plaide-t-il.



Jason Man dit avoir sollicité l’aide financière du Pays pour cette action. “Malgré de l'enthousiasme, rien ne se profile à court terme et je me retrouve sans soutien institutionnel ou financier.” Aussi, indique-t-il, “j’ai créé une page Tipee pour celles et ceux qui peuvent m’aider le temps que le pays prenne le relai je l’espère”.