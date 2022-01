​Jackson refoulé une troisième fois

Tahiti, le 18 janvier 2022 – Malgré deux premiers refus annulés par le tribunal administratif de Papeete, le Pays a annoncé mardi avoir opposé un troisième refus à l'importation du perroquet Jackson de l'animateur Benny de Radio 1.



Un perroquet ça répète. Une administration aussi. Alors que le tribunal administratif a enjoint par deux fois en référé à la Commission des Sites et des Monuments Naturels (CSMN) de rééxaminer la demande d’entrée du perroquet Jackson de l'animateur de Radio 1, Benny, la commission a émis un troisième avis défavorable à l’entrée de l’animal sur le territoire de la Polynésie française, annonce un communiqué de la présidence mardi.



“Le code de l’environnement de la Polynésie française pose le principe de l’interdiction pure et simple d’importation de tout animal vivant en Polynésie française. Il précise qu’il est toutefois possible de solliciter une dérogation à ce principe d’interdiction, à condition de réussir à prouver, par des éléments ou des études, l’innocuité de l’introduction ou de l’importation du spécimen sur la biodiversité locale”, explique le communiqué, qui indique que la CSMN a estimé que l’innocuité de l’introduction de cet animal sur notre biodiversité endémique locale n’est pas prouvée. La commission qui explique “comprendre le lien affectif qui peut relier le propriétaire du perroquet à son animal” mais qui “considère surtout que prendre en considération cette seule dimension affective serait irresponsable, et que cet état de fait ne peut aucunement justifier que le Pays expose sa biodiversité à de tels risques”.