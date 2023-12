​JPK, 26 ans et toujours pas de réponse

Tahiti, le 13 décembre 2023 - Le collectif de soutien pour la recherche de la vérité sur la disparition de Jean-Pascal Couraud espère que 2024 débloquera enfin le dossier.



Dans un communiqué envoyé aux rédactions le mercredi 13 décembre, le comité de soutien pour la recherche de la vérité sur la disparition de Jean-Pascal Couraud, continue de s’interroger sur la disparition de l’ancien journaliste le 15 décembre 1997. “Suite aux plaintes déposées en janvier 1998 et décembre 2004, la famille continue de porter une exigence de vérité et de justice sur les conditions et les responsables de sa mort”, explique le communiqué. “



La famille et les proches de Jean-Pascal ne sont pas seuls à attendre un procès et un jugement. De nombreux Polynésiens, dont tous ceux, anonymes qui nous abordent régulièrement pour manifester un soutien et un encouragement à poursuivre, l’attendent aussi”, poursuit la missive envoyée par des proches de JPK. “L’affaire JPK fait en effet partie désormais de l’histoire politique de notre pays et continue de hanter les esprits. La Polynésie française, ne peut pas être une collectivité de la République française où il serait permis de faire disparaître un opposant politique, un journaliste qui dérange, sans que justice soit faite. Après 26 années de procédure et six juges d’instruction qui se sont succédé, et une enquête déjà considérable, s’il peut rester des zones d’ombre, l’essentiel du mystère entourant la disparition de JPK s’est dissipé.”



Dans le dossier de la disparition de Jean-Pascal Couraud, cinq personnes sont toujours mises en examen “sur la base d’indices graves et concordants”, expliquent les rédacteurs du communiqué qui rappellent que les faits d’“assassinat, enlèvement et séquestration de personne, commis en bande organisée”, sont toujours évoqués.



“Un nouveau Juge d’instruction vient d’être désigné et nous avons bon espoir que la procédure puisse se clôturer rapidement”, concluent les proches de l’ancien journaliste. “Nous espérons que la dernière demande d’audition essentielle sollicitée en début d’année 2023 soit accueillie favorablement. Nos avocats nous indiquent que l’hypothèse qu’un procès se tienne est maintenant tout à fait réaliste comme est parfaitement réaliste une déclaration de culpabilité de tous les mis en examen. La famille déplore, évidemment, une durée de procédure tout à fait exceptionnelle et aurait espéré qu’elle trouve une issue beaucoup plus tôt. Néanmoins, nous restons confiants sur l’issue d’un procès qui, nous l’espérons, pourra se tenir rapidement et à l’issue duquel les responsabilités pénales de chacun pourront être caractérisées.”



