​JO, à trois jours du « retard de planning »

Tahiti le 16 novembre 2023 - L'incertitude plane toujours au dessus de la tour des juges pour l'organisation de l'épreuve olympique de surf à Teahupo'o en 2024. Les réunions se sont succédées mercredi soir et jeudi, mais rien n'a filtré. Moetai Brotherson part pour Paris ce jeudi d'où un communiqué commun devrait être envoyé avec le COJO.



L’organisation de l’épreuve olympique de surf à Teahupo’o vire à la mauvaise télénovela. Depuis la joie de l’annonce de l’accueil de cet événement planétaire, le Fenua passe par toutes les émotions. Les plus festives avec des célébrations à tout va, des ateliers dans les écoles labellisées Génération 2024, les visites sur site de Tony Estanguet, Gérald Darmanin, Amélie Oudéa-Castéra, ou fictives d’Anne Hidalgo. Mais aussi les plus dures avec ces inondations dramatiques de mai dernier, les atermoiements sur l’hébergement des athlètes, et plus récemment encore la polémique sur la tour des juges qui cristallise toutes les tensions, matérialise toutes les rumeurs et alimente la machine à tergiversation politique.



Un bel exemple de tergiversation s’est justement fait jour hier à la présidence alors que le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, invitait la presse à 10 heures pour une déclaration suite à la réunion technique de la veille qui prenait connaissance des dernières propositions des bureaux d’études. Deux heures plus tard, le point presse était annulé, sans raison.



Coincé entre des explications aux associations de défense du site jeudi matin dans son bureau, et une présentation de son budget à une majorité menée par un Tony Géros très vindicatif qui, selon nos informations, serait allé jusqu’à demander aux directeurs de cabinets des ministres de quitter la séance pour une explication musclée avec le gouvernement, Moetai Brotherson est au abois.



Les arbitrages concernant Teahupo’o, sa tour, son hébergement, doivent être définitivement arrêtés au 20 novembre avant d’être officiellement « en retard sur le planning », nous expliquait une source proche du dossier jeudi.



Si concernant le budget, Frédéric Dock estimait hier dans nos colonnes qu’il n’était « pas trop tard pour mieux faire », concernant l’organisation des Jeux olympiques à Tahiti, dans trois jours, il sera peut-être trop tard pour faire, tout court.



Mercredi, les derniers arbitrages ont été soumis au Comité olympique et à la présidence. Diverses solutions ont été proposées, depuis l’impact des socles de la tour, jusqu’à la possibilité de ne pas passer par le corail pour faire les liaisons de câbles essentiels aux retransmissions télévisées dans le monde. Toujours selon nos informations, l’hébergement des athlètes dans l’Aranui ne convainc pas totalement le COJO qui continuerait de demander des garanties.



Si Moetai Brotherson est finalement resté mutique ce jeudi, un communiqué commun entre le Comité d’organisation des Jeux et la présidence est attendu dans les prochains jours. Le président de la Polynésie française partait jeudi soir pour un nouveau déplacement dans l’Hexagone où il devrait rencontrer Tony Estanguet à son arrivée.