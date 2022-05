​Intoxication alimentaire au lycée de Taravao

Tahiti, le 5 mai 2022 – De nombreux élèves du lycée de Taravao ont été transportés jeudi après-midi à l'hôpital de la Presqu'île pour une intoxication alimentaire.



Plusieurs élèves du lycée de Taravao ont été victimes jeudi après-midi d'une intoxication alimentaire, liée selon toute vraisemblance et vu le nombre de malades au repas dispensé par la cantine scolaire jeudi midi. De nombreux élèves ont été transportés par camions de pompiers à l'hôpital de Taravao. Jeudi soir, plusieurs parents d'élèves s'iquiétaient de la situation pendant que les secours faisaient la navette entre l'établissement scolaire et l'hôpital. "Quand on est arrivé, ils étaient en train de vomir dans des sacs poubelles en attendant d'être transférés à l'hôpital de Taravao", témoigne une mère de famille sur place. "Apparemment, on nous a expliqué que c'était le repas du midi à la cantine : lentilles-cochons." Les autorités sanitaires confirmaient jeudi soir que les jeunes malades étaient examinés aux urgences de l'hôpital et gardés en observation. On assurait en début de soirée qu'il n'y avait pour l'heure "pas de cas de gravité extrême" nécessitant par exemple un transport vers le centre hospitalier de Taaone.