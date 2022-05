​Interoute en redressement judiciaire

Tahiti, le 3 mai 2022 – La société Interoute, grand nom du BTP en Polynésie française, a été placée en redressement judiciaire le 25 avril dernier. Une période d'observation a été engagée dans l'attente d'une audience fixée au mois de septembre prochain.



Grand nom du secteur du bâtiment et des travaux publics en Polynésie française, intervenant particulièrement dans les travaux de voiries et d'infrastructures de transport routier et maritime, la société Interoute du groupe Nouveau a été placée en redressement judiciaire le 25 avril dernier par le tribunal mixte de commerce de Papeete. Si toutes ses dettes ont pour l'heure été gelées, la société est entrée dans une période d'observation qui doit durer plusieurs mois. En septembre prochain, une nouvelle audience aura lieu devant le tribunal de commerce afin que la société présente un plan de continuation. Selon la cartographie des seules dépenses publiques relevant du code polynésien des marchés publics pour l'année 2021, publiée par le Pays le mois dernier, Interoute était la seconde entreprise du BTP bénéficiaire des marchés du Pays l'an dernier avec 3% de parts de marché pour 1,1 milliard de Fcfp de travaux, loin derrière Boyer et ses 17% de parts de marché pour 5,4 milliards de Fcfp.