​Inscriptions ouvertes pour le Heiva des écoles

Tahiti, le 12 janvier 2022 – Les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi et jusqu'au 15 mars pour le Heiva des écoles 2022, baptisé cette année "Taupiti ana'e", qui se déroulera du 1er au 12 juin au Grand théâtre et sur la place To'atā. Par ailleurs, la clôture des inscriptions pour le Heiva i Tahiti est fixée au 31 janvier.



Les inscriptions sont ouvertes depuis mercredi et jusqu’au mardi 15 mars prochain à midi pour le Heiva des écoles 2022, annonce la Maison de la culture. Cette année, l'édition baptisée "Taupiti ana’e" est prévue du mercredi 1er au dimanche 12 juin 2022 au Grand théâtre et sur l’aire de spectacle de To'atā. Les écoles de danse, de percussions traditionnelles, de ‘ukulele et de chants peuvent retirer le formulaire d’inscription auprès de la cellule production de la Maison de la culture ou en ligne sur le site



Jusqu'au 31 janvier pour le Heiva



Par la même occasion, la Maison de la culture informe que les inscriptions au Heiva i Tahiti 2022 se termineront le lundi 31 janvier prochain à 16 heures. Cette nouvelle édition du Heiva i Tahiti se déroulera à To'atā du 30 juin au 23 juillet 2022. Les groupes de chants et de danses traditionnels peuvent encore s’inscrire sur place auprès de la cellule production ou en ligne sur le site



Deux catégories sont ouvertes pour le concours de danse traditionnelle. La catégorie Hura tau est réservée uniquement aux groupes ayant remporté au moins une fois le premier prix dans la catégorie Hura ava tau. Cette dernière est réservée aux groupes n'ayant jamais remporté le premier prix en Hura ava tau, ou se présentant pour la première fois au Heiva i Tahiti. Cette année, en raison de l'épidémie de Covid-19, un maximum de huit groupes seront sélectionnés en catégorie Hura ava tau et en Hura Tau et pour le concours de chant traditionnel.

Rédigé par Areatua Parau le Mercredi 12 Janvier 2022 à 18:36 | Lu 161 fois