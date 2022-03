​Inscriptions ouvertes au premier Salon des arts de la maison

Tahiti, le 17 mars 2022 – Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars prochain pour le premier "Salon des arts de la maison" organisé par le Service de l'artisanat du 11 au 14 mai mais dont le lieu n'est pas encore connu.



Cette année, le ministère de la Culture et le Service de l'artisanat traditionnel organisent le premier Salon des arts de la maison qui aura lieu du 11 au 14 mai prochain, mais dont le lieu exact n'a pas encore été communiqué. Ce salon a pour objectif de proposer au public un concept inédit et créer avec 100% de local seulement pour la décoration et l'aménagement des maisons. D'ores et déjà, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 mars inclus "aux artisans traditionnels dont les créations correspondent à cet univers".Pour s'inscrire il faut être âgé de 18 ans ou plus, être référencé au service de l'artisanat traditionnel, et envoyer un mail sur [email protected] pour vous référencer et proposer des créations sur le thème de ce salon. Vous pouvez vous inscrire en ligne en complétant le formulaire demandé ou contacter le service de l'artisanat au 40 54 54 00.

