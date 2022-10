​Inquiétude pour huit personnes en poti marara

Tahiti, le 25 octobre 2022 – Le JRCC Tahiti a engagé mardi le Gardian pour rechercher un poti marara avec huit personnes à son bord, dont deux enfants, entre Tahiti et Raiatea. L'équipage a été retrouvé, radio hors service, navigant à faible allure en raison du temps.



Mardi, le JRCC Tahiti a été avisé qu'un poti marara de 9 mètres avec huit personnes à bord dont deux enfants, parti dans la nuit de lundi à mardi de Papeari, n’était pas arrivé à destination à Raiatea où il était attendu dans la matinée. Compte tenu des conditions météo dégradées depuis lundi soir et du retard constaté, le JRCC Tahiti a rapidement engagé l’avion Gardian afin d’effectuer des recherches en mer. Heureusement, un second poti marara a signalé par radio, au JRCC et au Gardian en vol, la présence du navire recherché, sa radio hors service et croisant à faible allure en raison de l’état de la mer et en direction de Huahine. Les huit personnes sont saines et sauves et le dispositif de recherche a été immédiatement levé.