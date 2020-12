​Ingénieur se décline aussi au féminin

Raiatea, le 7 décembre 2020 - Le jeudi 3 décembre, la professeure de physique-chimie, Véronique Tourbillon, s'est inscrite à la Journée nationale "Les Sciences de l'Ingénieur au féminin". Une journée placée sous le patronage du ministère de l'Éducation et de la Jeunesse et le ministère des Finances.



A l'occasion de la Journée nationale intitulée "Les Sciences de l'Ingénieur au féminin", Véronique Tourbillon, professeure de physique-chimie au Lycée de Uturoa, a organisé le jeudi 3 décembre, une journée d'activités centrées sur les métiers d'ingénieurs. Ainsi, les élèves filles des classes de premières spécialisées du lycée ont assisté à des ateliers avec des intervenants extérieurs, précédés d'une visioconférence avec la ministre de l'Education, Christelle Lehartel.



Dès 8 heures la projection d'un film sur les métiers d'ingénieur était au programme. Puis dans la foulée, les 19 intervenants, pour la plupart venus de Tahiti aux frais de leurs entreprises, se sont installés dans les ateliers pour développer face à des groupes de quatre élèves, leurs parcours initiatiques. Selon un système tournant toutes les 15 minutes, les élèves ont eu la possibilité de rencontrer tous les invités, souvent des bacs plus 5, voire beaucoup plus. Cela va du docteur en droit du travail, à une ingénieure en mécanique, en passant par une chercheuse en génomique et écophysiologie.



Le but de la journée était donc de prouver à ces jeunes filles, probablement hésitantes que, même en venant d'un lycée d'une île éloignée, on peut arriver au plus haut niveau. La preuve, parmi les 19 intervenants, deux jeunes ingénieures et doctorantes sont de Raiatea et ont suivi leurs cursus au LUT.

En tout ce sont 57 jeunes filles qui ont bien assimilé les conseils. La professeure peut s'enorgueillir d'avoir atteint son but.