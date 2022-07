​Infrastructures 'āpī à Maupiti

Tahiti, le 12 juillet 2022 – L'île de Maupiti est à présent dotée d'une nouvelle aérogare, d'un bureau de poste avec un distributeur de billets et d'un centre médical flambant neuf. Toutes ces infrastructures ont été inaugurées lundi par le président Édouard Fritch accompagné de ses ministres et du haut-commissaire Dominique Sorain.



Le président Édouard Fritch, accompagné de ses ministres et du haut-commissaire Dominique Sorain étaient à Maupiti lundi pour une série d'inaugurations, comme l'a annoncé le Pays dans un communiqué.



C'est sous la pluie que la délégation a été accueillie à la descente de l'avion, par le maire de l'île, Woullingson Raufauore et ses conseillers municipaux au son des chants traditionnels. L'occasion d'inaugurer la nouvelle aérogare, baptisée Te rama ura i te ra’i marevareva. Un lieu important pour Maupiti dont l'économie est essentiellement tournée vers le tourisme et dont l'aéroport, avant la crise sanitaire, enregistrait près de 30 000 passagers annuels. Ce tout nouveau bâtiment de 557 m2 peut accueillir 150 passagers. Sa situation en bord de lagon permet à présent aux usagers de déjeuner à l'aéroport, et de profiter de la plage avant d'embarquer. Le coût des travaux est de 190 millions de Fcfp, financés sur fonds propres du Pays.

La délégation s'est ensuite rendue au nouveau bureau de poste, nommé Taura Ruarei, en hommage au premier chef de district de l'île, pour son inauguration. Le lieu dispose, outre des boîtes postales et des services postaux, d'un distributeur de billets, une première sur l'île. Un nouveau service qui était attendu de longue date par les habitants, les professionnels du tourisme et les touristes.



C'est ensuite le tout nouveau centre médical qui a été inauguré, sous le nom de Ha'apuu ora (centre de la vie). Le local est doté d'équipements de santé modernes. À présent, les habitants de Maupiti y trouveront un médecin, une infirmière et une aide-soignante qui seront logés à proximité du dispensaire. Cette structure a été cofinancée par l'État et le Pays, pour un investissement d'environ 300 millions de Fcfp.



À l'issue de cette série d'inaugurations, lors de son discours, le tāvana Woullingson Raufauore, a qualifié cette journée comme une date qui “restera dans l'histoire” de Maupiti.







Rédigé par Julie Barnac le Mardi 12 Juillet 2022 à 12:44 | Lu 361 fois