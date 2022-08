​Incendies en métropole : 20 pompiers du fenua en renfort

Tahiti, le 11 août 2022 – Vingt soldats du feu polynésiens vont quitter le territoire ce week-end pour rejoindre la métropole qui est actuellement le théâtre de multiples incendies. Tous sont qualifiés dans la lutte contre les incendies de forêt qui exige une formation spécifique.



Alors que les autorités françaises ont lancé un appel international à l'aide pour lutter contre les multiples incendies qui ravagent plusieurs départements métropolitains, Édouard Fritch a souhaité répondre à cet appel, indique la présidence dans un communiqué jeudi. Vingt pompiers polynésiens, issus des casernes de Papeete, Pirae, Paea, Papara, Teva i Uta et Taiarapu-Ouest, se sont donc portés volontaires pour cette mission. Ces vingt soldats du feu appartiennent au corps des pompiers professionnels pour une partie et au corps des pompiers volontaires pour l'autre. Ils sont tous qualifiés dans la lutte contre les incendies de forêt qui exige une formation spécifique.



Quatorze de ces volontaires pour la mission métropolitaine prennent l’avion ce vendredi soir. Les six autres doivent partir samedi soir, afin que l'équipe soit au complet à Paris dès lundi matin. Les soldats du feu seront accompagnés de Cédric Rigollet, directeur adjoint de la protection civile, et de Gaston Tunoa, chef de corps de la caserne de Teva i Uta et président de la fédération polynésienne des sapeurs-pompiers de Polynésie française. Lorsqu'ils auront rejoint la métropole, ce sont les autorités de la protection civile nationale, qui coordonnent les actions de lutte contre les incendies qui ravagent le Sud de la France, qui décideront de leur lieu d’affectation.



Ces vingt pompiers ont été reçus à la présidence jeudi. À cette occasion, Édouard Fritch les a remerciés pour “cet engagement exemplaire et la solidarité dont ils font preuve”.