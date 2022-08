​Incendie au CET de Ua Pou

Ua Pou, le 26 août 2022 - Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi au centre d'enfouissement technique de Hakahau sur l'île de Ua Pou. Les pompiers volontaires sont intervenus et le feu a été maîtrisé vers 20 heures. L'origine de l'incendie est encore inconnue.



Un incendie s'est déclaré jeudi après-midi à Ua Pou, au centre d'enfouissement technique (CET) de Hakahau, dans la fosse prévue pour les déchets ménagers. Une épaisse fumée noire était visible depuis la vallée voisine de Hakamui et une forte odeur de plastique brûlé se dégageait encore en soirée dans le haut de la vallée.



Les pompiers volontaires sont intervenus et le feu a été maîtrisé vers 20 heures. Ils ont quitté les lieux vers 22h30 après de longues heures de lutte contre les flammes. L'origine de l'incendie n'est, pour l'heure, pas connue.