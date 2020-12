​Incendie au CET de Bora Bora

Tahiti, le 8 décembre 2020 – Un important incendie s'est déclaré dimanche au Centre d'enfouissement technique d'Anau à Bora Bora. Le feu a pris de l'ampleur dans la soirée, avant d'être contenu lundi.



La commune de Bora Bora a posté mardi sur les réseaux sociaux les clichés d'un important incendie qui s'est déclaré dimanche au Centre d'enfouissement technique (CET) d'Anau. "Le feu a pris de l’ampleur en soirée en raison des 400m² de superficie de déchets combustibles", indique la commune. L'incendie a pu être contenu lundi après-midi, grâce à l’intervention commune des pompiers et d’une entreprise privée. Toujours selon la commune, des témoins ont rapporté que des enfants seraient responsables de l'incendie. La municipalité rappelle donc que même si aucun blessé n’est à déplorer, les parents ont une responsabilité légale face à cet acte criminel. Une enquête sera menée et des poursuites pourraient être engagées en vue notamment de dommages et intérêts.