​Immersion dans les métiers du tourisme

Moorea, le 2 novembre 2020 - Un projet Eco-vacances a été organisé la semaine dernière en faveur de 154 enfants en difficultés scolaires. Les objectifs étaient de leur faire découvrir les différents métiers du tourisme afin de les remotiver à travailler à l’école et d’aider financièrement les prestataires touristiques en échange de leurs services.



Le comité du tourisme de Moorea, en partenariat avec la commune de Moorea-Maiao et le contrat de ville, a mis en place la semaine dernière un projet Eco-vacances en faveur de 154 jeunes écoliers ainsi que 30 adultes de l’île sœur. L’idée du projet était de faire découvrir aux enfants issus des quartiers prioritaires de l’île les différents métiers du tourisme. Plusieurs écoliers de certaines écoles élémentaires (Teavaro, Maharepa, Paopao et Papetoai) ainsi que du CJA de Teavaro, dont beaucoup sont en difficultés scolaires, ont ainsi pu participer gratuitement à plusieurs activités proposées par les prestataires touristiques telles que le tour de l’île en safari, la randonnée pédestre, l’excursion lagonaire ou encore la promenade à cheval. Des rencontres ont aussi eu lieu avec des transformateurs de produits locaux comme I’a Here, Tutava et Tropical Garden.



En plus de la découverte des métiers du tourisme, ces écoliers ont été initiés à différentes activités culturelles, telles que la confection de couronnes, la fabrication de pareo ou encore l’apprentissage des instruments musicaux locaux par les artisans ayant l’habitude d’accueillir des touristes de croisières. "Ces élèves, qui sont en difficultés scolaires, ont vu ce que l’on peut faire dans le tourisme. Cela leur permet de se projeter dans l’avenir et de se dire par exemple qu’ils pourront être guide touristique ou propriétaire d’un ranch. Cela va les remotiver à travailler davantage à l’école" explique Christina Hanere, la présidente du comité de tourisme de Moorea.



Les objectifs du comité pour ce stage sont bien partis pour être atteints auprès de ces élèves. "J’aimerais faire de l’artisanat plus tard afin de montrer nos savoir-faire culturels aux touristes. J’aimerais aussi être guide touristique pour leur faire découvrir par exemple nos légendes ou nos plages. Ce stage va me permettre de répondre aux questions sur le tourisme en classe" confie Muihere Tiaahu, une élève de CM2 de l’école élémentaire de Paopao. "J’ai beaucoup aimé les activités du stage, surtout le tressage et la randonnée. Cela m’a donné envie d’être guide lagonaire à l’avenir afin d’accueillir les touristes en bateau. Ça serait bien de leur faire faire le tour de l’île en mer" témoigne pour sa part Enoha Terena, un élève de CM2 de l’école élémentaire de Maharepa.



Des activités de sensibilisation à la protection de l’environnement ont également été mises en place la semaine dernière par les associations environnementales bien connues de l’île telles que Te Mana O Te Moana ou Oceania. Cette opération était également l’occasion pour le comité de tourisme de redynamiser l’économie du tourisme de Moorea, en ces temps économiques plutôt moroses, en donnant un coup de pouce financier aux divers prestataires touristiques de lîle en échange de leurs services pour ces écoliers.