​Il y a 80 ans, le départ des volontaires pour l'enfer

Diverses cérémonies et discours officiels vont ponctuer cette journée du lundi 21 avril 1941 au cours de laquelle toute l’île de Tahiti ou presque est rassemblée à Papeete. Seuls quelques-uns ne partagent pas l’engouement du départ des volontaires. Certains notables notamment, restés loyaux au maréchal Pétain, ont refusé de participer à ces cérémonies officielles. Des défilés avec une revue des troupes et un dépôt de gerbe au monument aux morts par les autorités locales et le commandant du Monowai sont organisés. De jeunes enfants ont été missionnés pour porter les couleurs de la France. Les garçons portent des uniformes et les petites filles sont habillées en bleu, blanc et rouge.



La mairie de Papeete a organisé un vin d’honneur pour les volontaires. Sur le chemin du retour vers l’avenue Bruat et leur caserne, ils s’arrêtent au kiosque de la place Joffre, actuelle place Tarahoi, où la princesse Terii Nui O’Tahiti Pomare leur remet un fanion qu’elle a brodé elle-même. Elle le confie à la garde de Kiki Grand, lui demandant de le lui ramener. Le fanion sera pourtant perdu lors de la bataille de Bir Hakeim. Une copie est alors faite à Lyon puis rendu à la princesse qui, informée, ne leur en tiendra pas rigueur. La princesse leur rappelle aussi le souvenir de leurs glorieux ainés de la Grande guerre tout en les invitant à revenir, tous, saufs : “Vous partez trois cents, revenez trois cents.”



Une pluie fine se met alors à tomber sur les volontaires et la foule de leurs soutiens. Le Chef Teriierooiterai s’exclame : “Tahiti pleure ses enfants”. Mais, en Français libre de la première heure, il clame aussi : “Regardez nos montagnes, allez défendre notre patrie”. Loulou Spitz dit Ruru, orateur de talent, vante en langue tahitienne sa fierté et sa peine de voir ses enfants partir vers une guerre si éloignée des rivages polynésiens (Lire encadré). Le propre fils de Ruru Spitz, Charles dit Taro, fait partie des volontaires tahitiens. Il ne reviendra pas de la guerre. Grièvement blessé lors de la sortie de vive force à Bir Hakeim, fait prisonnier mais rendu par les Allemands du fait de ses blessures, il décède en 1943 sur une table d’opération.



Le gouverneur des EFO, Émile de Curton, tient aussi un discours dont voici un extrait : “Volontaires d’Océanie, tandis que vous ferez glorieusement votre devoir, tous vos amis de Tahiti vous suivront de leurs pensées affectueuses, tous vos camarades retenus ici s’emploieront à remplir dignement leurs tâches plus modestes. Et s’ils doivent un jour affronter l’ennemi du dehors, c’est en pensant à vous et à votre magnifique exemple, qu’ils donneront leur vie pour défendre vos îles et pour que vous retrouviez Tahiti terre française. Car pour tous, Français d’Océanie, il n’est qu’un seul désir et qu’un seul but. Vive la France, Vive Tahiti”.