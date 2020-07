​Il tente un braquage à main armée pour un paquet de tabac

Présenté devant le tribunal correctionnel jeudi pour répondre de ces faits de nature criminelle qui avaient été requalifiés afin d’être jugés en comparution immédiate, le prévenu a nié avoir menacé la caissière avec son couteau en expliquant qu’il l’avait seulement posé sur le comptoir de la caisse. L'homme a cependant confirmé les déclarations qu’il avait faites à un psychiatre selon lesquelles la victime, une “belle” femme, ne l’ “aimait pas”. Lors de l’audience, le tribunal a évoqué son parcours de vie, son enfance marquée par la violence et sa consommation d’ice et d’alcool.



Pour le procureur de la République, qui a requis deux ans de prison dont un avec sursis, il s’agissait de juger le “braquage le plus consternant” que l’on ait eu à voir récemment. Un braquage d’apparence peut-être “risible” qu’il fallait cependant “envisager avec beaucoup de sérieux” en raison du “contexte du passage à l’acte” et du fait que “l’amateurisme n’enlève rien à la dangerosité”.



Afin de tenter d’expliquer ce passage à l’acte, l’avocate du prévenu, Me Isabelle Nougaro, s’est ouvertement interrogée sur la gravité des accusations portées quant au fait que le trentenaire soit revenu dans la station trente minutes après l’agression et qu’il ait pu tranquillement acheter son tabac. L’avocate a également affirmé qu’il était “évident” que son client avait agi “sous l’effet de certaines substances”.



Après en avoir délibéré, le tribunal a condamné l’intéressé à deux ans de prison dont 18 mois de sursis probatoire. Il devra se faire soigner et aura l’interdiction de retourner à la station-service.