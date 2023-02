​Il était une foi, “J’ai signé”

Tahiti, le 7 février 2023 - C’est l’histoire étonnante de ce que la foi peut provoquer chez certaines personnes. Grâce à la signature sur un petit bout de papier à l’effigie de la Croix Bleue, certains trouvent la force de surmonter leurs addictions.



Un homme saute dans l’eau, il s’enfonce, s’enfonce, s’enfonce, jusqu’à toucher le fond d’où il semble regarder la surface sans trop savoir comment remonter. Puis d’un élan, il se pousse et peut enfin respirer à la surface. C’est l’histoire de Niuhi Marere : “J’ai pris ma première bouffée à 15 ans.” Et voilà comment tout commence pour ce jeune adolescent alors espoir du surf tahitien. Il passe six années à ne pas surfer et à s’enfoncer dans la drogue. “J’étais dans la tourmente, je ne faisais plus rien, c’était la descente aux enfers et le pire c’est que tu ne t’en rends pas compte. Tu es aveuglé par cette drogue. J’étais devenu une grosse merde. Je ne me reconnaissais plus dans le miroir.” L’ice se met à remplir sa vie entière et le laisse en morceaux. Jusqu’au jour où il se rend à l’église Maria no te Hau, demander de l’aide. Il veut signer. C’est Monseigneur Coppenrath qui le reçoit et avec qui ils auront une longue discussion avant la signature sur un bout de papier à l’entête de la Croix Bleue. “Je soussigné, Niuhi Marere, me plaçant sous la miséricorde de Dieu et la protection de mon sauveur Jésus-Christ, je m’engage à m’abstenir.” Quelques mots, une simple signature et ça marche !



Certains signent pour arrêter la drogue, notamment l’ice, l’alcool, mais aussi la violence ou l’abus de sucre, un engagement sur quelques mois, une ou plusieurs années ou encore définitivement. “C’est un arrêt immédiat et pour certains définitif grâce à cet engagement”, confirme un spécialiste en addictologie. “La signature, c’est de l’énergie, on se révèle à soi-même”, explique Yasmina Iotua, pasteure au temple protestant Ma’ohi Ziona. “C’est un levier pour que les gens arrêtent. Ça facilite les échanges”, précise un médecin. Une signature qui est même sérieusement prise en compte par les juges au tribunal. Pour Niuhi Marere, c’était un “pacte avec Dieu” que “tu as intérêt à respecter”. Karim Mahdjouba, le réalisateur, a appris par hasard l’existence de cette forme d’engagement. Alors qu’il discute avec un ami et l’invite à boire un verre, celui-ci répond qu’il ne peut pas : il a signé. Karim Mahdjouba va rencontrer d’autres cas au fil des années jusqu’à cette envie d’en faire un documentaire : “Quand j’ai vu ça, j’ai halluciné ! Les gens ont une foi et une croyance qui m’épatent. C’est un outil qui est juste là, dit-il en se touchant le cœur, une vraie leçon d’humanisme.” Proche du monde du surf, il connait l’histoire de Niuhi Marere et a déjà fait un reportage sur lui pour son magazine Waaaaves, alors que le jeune homme est mis en examen dans une affaire de trafic d’ice. Il lui propose d’être le protagoniste du film et de raconter son histoire. “Il a été ok tout de suite, c’est une histoire de confiance.”



Niuhi Marere va raconter sa remontée de cette plongée dans les abîmes et ses parents témoigner de leur fierté de le voir sobre. Son père a également signé, pour ralentir sa consommation de sucre et d’alcool. Tous les deux se sont remis au sport : vélo, surf, la vie ! “La Croix Bleue est un point de départ. Il faut tenir, c’est un challenge. La religion a un poids important et il faut être sérieux, ce n’est pas un jeu.” La signature est aussi un moyen de gagner le soutien des autres. Celui qui devient sobre ne sera pas exclu du groupe mais au contraire soutenu voire surveillé ! “Il y a des pratiques qui ne sont peut-être pas valables scientifiquement mais qui marchent ! s’enthousiasme Karim Mahdjouba. J’ai la foi mais je ne veux pas parler de religion, ça appartient à chacun. J’ai fait ce documentaire car je trouve ça beau.” Le réalisateur et producteur, gérant de sa société KMH Média Production, a un autre projet autour de la religion : “Ça m’interpelle, ça me plait et je suis curieux !” Et bien sûr d’autres documentaires sur le surf.