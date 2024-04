​Il asperge sa compagne avec de l'essence

Tahiti, le 28 avril 2024 – Un homme de 32 ans a été interpellé jeudi après avoir violemment frappé sa femme et l'avoir aspergée d'essence durant la matinée à Tautira. L'individu a été placé en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte pour tentative de meurtre.



Les gendarmes ont interpellé, jeudi après-midi, un homme de 32 ans qui était recherché dans le cadre d'une enquête de flagrance ouverte pour tentative de meurtre sur sa compagne. Des faits qui auraient eu lieu jeudi à l'aube alors que l'homme venait de rejoindre le domicile familial situé à Tautira. Selon les premiers éléments recueillis dans le cadre de l'enquête, conjointement menée par les gendarmes de la brigade de recherches de Faa'a et de la brigade de Taravao, le trentenaire s'en serait violemment pris à sa compagne en la frappant, en lui coupant les cheveux et l'en aspergeant d'essence. Alors que l'enfant du couple se trouvait dans la maison, c'est l'intervention d'un proche qui aurait mis fin aux violences.



Alors qu'il avait pris la fuite et qu'il était activement recherché par les forces de l'ordre, le trentenaire a donc été arrêté et placé en garde à vue jeudi après-midi. La victime a quant à elle été prise en charge à l'hôpital.