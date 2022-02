​Huahine : les écoles de Fare et Maeva en fête

Huahine, le 18 février 2022 - Pour le dernier jour d’école avant les vacances de février, les écoles de Maeva et de Fare à Huahine, dans le cadre de leurs projets pédagogiques, ont organisé des journées à thème : journée polynésienne pour l'école de Maeva et asiatique pour celle de Fare.



L’école de Maeva, seule et unique école primaire bilingue en français et langues polynésiennes à parité horaire de Huahine depuis la rentrée 2021, a organisé une journée intitulée A hurō i tō reo (élève ta voix) à la plus grande joie des élèves. Avant chaque période de vacances, une journée spéciale dédiée à la culture et la langue polynésienne est organisée afin de valoriser et concrétiser le travail fait en classe par les élèves. Cette période avait pour thème les recettes et la mise en valeur de certains produits locaux. À la fin de chaque période (toutes les cinq semaines environ) un thème différent est abordé, uniquement en langue polynésienne.



Lors de cette journée, les élèves pouvaient découvrir à travers plusieurs stands des pupu 'ohipa (ateliers) qui présentaient des spécialités culinaires à base de produits locaux tels que la banane, le manioc, le 'uru, la noix de coco. Les enfants y apprenaient la fabrication de la farine de 'uru, le pain uto, le popoi… avec à la clef notamment de délicieuses dégustations de gaufres au 'uru. Un régal de senteurs et de saveurs pour éveiller les papilles des petits chefs en herbe. Ils pouvaient aussi s'essayer aux différents ateliers de peinture, tressage de feuilles de cocotier et nature morte.



​17 écoles bilingues en Polynésie

Comme le souligne Poerava Goyvannier, enseignante et animatrice en langue et culture polynésienne de la circonscription des îles Sous-le-Vent, "ces journées sont toujours très appréciées par les élèves et sont essentielles pour transmettre la culture polynésienne. Le dispositif de classe bilingue a été mis en place par le ministère de l'Éducation et le Pays depuis 2019 et depuis la rentrée 2021 pour l’école de Maeva. Mes missions consistent à aider à la mise en place des séances de reo mā'ohi et autres interventions. Je navigue principalement entre Huahine et Bora Bora. Il y a 17 écoles bilingues français-tahitien en Polynésie et quatre des îles Sous-le-Vent : deux à Raiatea, une à Tahaa, et celle de Huahine".



Du côté de Fare, pour célébrer la veille des vacances et du vendredi vert, les enseignants de l’école maternelle et primaire ont concrétisé leur dernier projet pédagogique sur le thème de l’Asie. Quatorze ateliers tournants étaient tenus par les enseignants et élèves tels que la calligraphie, l'origami, la peinture, le pangramme, les lanternes, mais aussi de nombreux jeux tels que le mah-jong, mikado, assiette chinoise et autres jeux d’adresse. Sans oublier les ateliers de cuisine asiatique avec la confection de chao pao et de frites chinoises.



À Fare comme à Maeva, l'événement, très apprécié des enfants, leur a permis de voyager le temps d’une journée.



Rédigé par Flora Loge le Vendredi 18 Février 2022 à 17:49 | Lu 392 fois