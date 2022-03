​Huahine : Incompréhension après la découverte d'un requin mort

Huahine, le jeudi 3 mars 2022 - Un requin dormeur a été retrouvé mort jeudi matin, déposé devant un club de plongée, au centre de Fare à Huahine. L'association A ti'a Matairea a lancé l'alerte sur les réseaux sociaux, dans le village c'est l'incompréhension.



Dans le village de Fare à Huahine, c'est l'incompréhension. Personne n’a vu ni ne sait ce qu’il s’est réellement passé dans la nuit de mercredi à jeudi, durant laquelle un requin dormeur a volontairement été déposé devant un club de plongée fermé depuis 2 ans. La population s'interroge sur cet acte gratuit et cruel, se demandant s'il s'agit d'un règlement de compte ou d'un quelconque message à interpréter.



L’association locale de défense de l'environnement A Ti’a Matairea, qui se bat pour le bien-être animal est atterrée par cette nouvelle. C'est elle qui a diffusé les images sur sa page Facebook accompagné d'un message : “Ce requin a été trouvé ici au milieu de Fare ce matin. C'est un requin dormeur, il n’y a pas plus gentil. A Ti'a Matairea tient à rappeler à tous que tuer des requins dans nos eaux est illégal et nuit également à nos océans car les requins jouent un rôle important dans l'équilibre de l'écosystème récifal et stimulent également la reproduction des poissons ! Nous avons besoin de requins ! Tuer juste pour tuer est dégoûtant, sans cœur et irrespectueux envers la nature et la culture polynésienne !”



Rappelons que les requins sont des espèces protégées par le code de l'environnement. Il est interdit de les mutiler, de les pêcher, de les transporter, de les détenir, de les commercialiser ou de les acheter, d’importer et d’exporter tout ou partie de ces espèces. En cas d'infraction, des sanctions pénales sont prévues pouvant aller jusqu'à une peine d’emprisonnement de deux ans, et une amende de 17 800 000 Fcfp et en cas de récidive une peine d'emprisonnement de quatre ans et une amende de 35 600 000 Fcfp.



Facebook: A Ti’a Matairea

Rédigé par F.L. le Jeudi 3 Mars 2022 à 16:04