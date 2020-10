​Hira Teriinatoofa entraineur olympique de la Fédération française de surf

Tahiti, le 26 octobre 2020 – Le Tahitien Hira Teriinatoofa a été officiellement nommé pour deux ans entraîneur préparation olympique officiel de la Fédération Française de Surf en poste depuis le 1er octobre.



Le ministre en charge des Sports, Heremoana Maamaatuaiahutapu, a reçu, vendredi, la Fédération Tahitienne de Surf, représentée par son bureau exécutif, et la Fédération Française de Surf, représentée par ses directeurs techniques nationaux et Hira Teriinatoofa, annonce le Pays dans un communiqué diffusé lundi. A cette occasion, une présentation des travaux communs menés par les deux fédérations a été faite. "Une synergie des forces est en œuvre dans le milieu du surf, avec pour ambition commune l’excellence du surf français et polynésien et le partage d’expertises dans les domaines de la formation, de l’entraînement et de la préparation des élites. Ces échanges devront aboutir prochainement à la signature d’une convention de partenariat entre les deux entités", indique le communiqué.



Les échanges ont également porté sur la préparation des équipes de France en vue des échéances à venir que sont les Jeux Olympiques de 2024 à Teahupoo et potentiellement ceux de 2028 en Californie. A cet effet, le Pays annonce que Hira Teriinatoofa a été officiellement présenté comme entraîneur préparation olympique officiel de la Fédération Française de Surf en poste depuis le 1er octobre 2020 et ce pour une période de 2 ans renouvelable.