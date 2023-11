​Hinamoeura Cross reçoit son prix à New York

Tahiti le 28 novembre 2023. Hinamoeura Morgant-Cross s’est vu décerner le prix « Pour un futur sans nucléaire - Nuclear Free Futur Awards », à New York, pour son engagement à obtenir de l’État français une justice et une reconnaissance complètes pour les générations actuelles et futures des conséquences des 193 essais nucléaires réalisés en Polynésie.





Atteinte d’une leucémie depuis ses 25 ans, la trentenaire s’accroche à la vie poussée par ce désir de comprendre sa maladie et connaître son héritage issu des essais atomiques français.



Militante anti-nucléaire, elle s’est engagée depuis plusieurs années pour faire (re)connaître la situation préoccupante de la Polynésie. Elle porte depuis son élection en mai 2023, comme représentante de l’Assemblée de Polynésie française, désormais son combat au niveau politique.



Présente à New York à la seconde réunion des États parties au Traité sur l’interdiction des armes nucléaires, qui se tient au siège des Nations unies du 27 novembre au 1er décembre 2023, elle a reçu le prix des mains de Jean-Marie Collin, directeur de ICAN France.

En 2010, Bruno Barrillot, chercheur à l’Observatoire des armements, avait également reçu ce prix pour ses travaux sur les conséquences des essais nucléaires de la France tant en Polynésie qu’au Sahara.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Mardi 28 Novembre 2023 à 18:55 | Lu 534 fois