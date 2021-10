​Hina Grépin à la tête d'un nouveau Campus des métiers de l'hôtellerie-restauration

Tahiti, le 28 octobre 2021 – Directrice du Service de l'emploi (Sefi) ces cinq dernières années et ancienne directrice de l'Isepp, Hina Grépin vient de prendre la direction d'un nouveau Campus des métiers et des qualifications hôtellerie et de la restauration du Pacifique, "tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française".



Directrice du Service de l'emploi (Sefi) ces cinq dernières années, Hina Grépin vient d'être nommée directrice du nouveau Campus des métiers et des qualifications hôtellerie et de la restauration du Pacifique, "tradition de l’accueil et du partage en Polynésie française". Nomination effectuée après une commission de sélection menée par les ministres du Tourisme et de l'Education, ainsi que par le vice-recteur. Auparavant directrice de l'Institut supérieur de l’enseignement catholique (Isepp), Hina Grépin "contribuera grâce à son expérience dans ces domaines, à la mise en place, à l’échelle du Pacifique, de ce premier campus polynésien labellisé dont l'enjeu est de développer l'excellence de la formation initiale des scolaires, la formation professionnelle des demandeurs d'emploi et la formation continue des salariés, dans le grand secteur du tourisme", souligne le Pays dans un communiqué. Le Pays qui indique que le levier d'innovation du Campus des métiers et des qualifications reposera sur "la mise en réseau de tous les acteurs-clés nécessaires à cette excellence, de l'éducation comme du milieu socio-professionnel, en intégrant la culture polynésienne dans son approche pédagogique".