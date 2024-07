​Heimiti Fierro sacrée reine de la Roxy Vahine Cup

Tahiti, le 14 juillet 2024 - Le jeune surfeuse Heimiti Fierro a reçu les honneurs, samedi, après sa victoire le week-end précédent en catégorie Open à l'édition 2024 de la Roxy Vahine Cup.



Le jeune surfeuse Heimiti Fierro a reçu samedi le prix de la catégorie Open de la 8e édition de la Roxy Vahine Cup. Une compétition de surf réservée aux jeunes filles et femmes et dont elle a remporté cette année la catégorie reine, le week-end du 7 juillet.



L'association Itinui Surf Club organise chaque année cette compétition de surf sur le spot de Taharu’u à Papara. Cet événement est soutenu par le Pays, à travers l'Institut de la jeunesse et des sports, ainsi que par divers sponsors locaux et internationaux.

Parmi les projets de l'association Itinui Surf Club figurent un prochain surf trip aux îles Marquises et, bien sûr dans sa ligne de mire, les prochains Jeux du Pacifique 2027 qui se dérouleront en Polynésie.