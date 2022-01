​Heifara Garbet prend la tête de G2P

Tahiti, le 2 janvier 2021 – Directeur général d'Air Archipel depuis 2018 et ancien directeur de cabinet du ministre de l'Équipement Albert Solia, Heifara Garbet a été nommé directeur général “par intérim” de G2P (ex-TNAD) en remplacement de Rémi Grouzelle. Le nouveau directeur est pourtant toujours visé par une information judiciaire ouverte pour “favoritisme” sur des marchés publics attribués par G2P.



Changement de direction à la tête de l'établissement public Grands Projets de Polynésie (G2P), anciennement Tahiti Nui Aménagement et Développement (TNAD) qui gère l'aménagement des grands projets du Pays. Exit Rémi Grouzelle, l'ancien cadre d'EDT qui avait pris la direction de l'établissement en 2018. Heifara Garbet a été nommé, pour l'heure “par intérim” comme c'est l'usage dans les premiers mois de fonctions, à la direction de G2P. Ingénieur du bâtiment et des travaux publics, Heifara Garbet a longtemps travaillé dans le privé et avait déjà connu l'établissement public en 2007. Surtout, il a ensuite officié en cabinets ministériels entre 2013 et 2018, assurant principalement les fonctions de directeur de cabinet de l'ancien ministre de l'Équipement, Albert Solia. Depuis 2018, il occupait le poste de directeur général de la compagnie Air Archipel.



Mais surtout, Heifara Garbet avait fait parler de lui en 2016, lors de son placement en garde à vue avec le ministre Albert Solia dans le cadre d'une enquête préliminaire pour “favoritisme” et “prise illégale d'intérêts” à la suite à la passation de marchés d'études en lien avec le projet du Tahiti Mahana Beach. Des marchés passés à l'époque par TNAD, aujourd'hui G2P, le nouvel établissement public de Heifara Garbet. Selon nos informations, cette affaire judiciaire est toujours en cours même si elle n'a plus fait parler d'elle depuis près de six ans. L'enquête préliminaire est néanmoins terminée et le dossier a depuis été confié à un juge d'instruction.



Rédigé par Garance Colbert et Antoine Samoyeau le Mardi 18 Janvier 2022 à 20:27 | Lu 445 fois