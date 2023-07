​Hausse des dépenses de l'État au fenua en 2022

Tahiti le 5 juillet 2023 - Comme chaque année, le haut-commissaire a dressé face à la presse, l'État des dépenses de l'Hexagone en Polynésie française.



En 2022, près de 200 milliards de francs ont été injectés sous différentes formes par l’État en Polynésie française, soit près de 7 milliards de plus qu'en 2020. À titre d'exemple, il faudrait à la Polynésie française presque quadrupler le produit de ses recettes fiscales (les taxes diverses) pour compenser les dépenses de l'État et subvenir aux salaires des quelques 10 580 fonctionnaires d'État présents, dont 80% sont Polynésiens.



L'année 2021 ne servira pas de référence en la matière puisque cette année-là, l'aide de l'État était boostée par les aides Covid injectées dans l’économie du Pays (environ 23 milliards de francs). Mardi, cette présentation des dépenses de l’État en Polynésie française était un exercice habituel pour le représentant de l'État, mais il a sonné aussi comme une piqûre de rappel au gouvernement local et à l'assemblée, nouvellement élus, sur la présence financière de l'Hexagone au fenua.



Une plaquette explicative doit être mise à disposition des Polynésiens, histoire aussi de “tordre le coup” à de nombreuses désinformations qui ont été véhiculées pendant la campagne des élections territoriales au sujet de l'État et de son implication financière au fenua.

68 milliards de francs pour les enseignants L'année dernière, le montant total des dépenses de l’État a progressé et s’élève à 199,4 milliards de francs (hors dépenses Covid), soit près du tiers du PIB polynésien.



Cette somme de près de 200 milliards de francs finance l'exercice des compétences propres de l'État, contribue à l’exercice des compétences du Pays, à hauteur de 100,9 milliards de francs (soit 4% de plus qu’en 2021 et correspond à 51% du montant total des dépenses de l’État), ainsi qu'à une partie des politiques publiques menées par les communes.



Dans ses domaines de compétences, l’État assure la sécurité en luttant notamment contre les violences intrafamiliales, les trafics de stupéfiants et l’insécurité routière tout en préservant la sécurité en mer des biens et des personnes. Il se tient aussi aux côtés du Pays et des communes dans de nombreuses politiques publiques menées dans les domaines de l’éducation, la santé, la culture, du logement ou encore du développement économique et de l’aménagement du territoire.



La rémunération des enseignants du 1er et du 2nd degrés s'élève cette année encore autour de 68 milliards de francs. Au financement des salaires de ces fonctionnaires, viennent s'accoler les reconstructions des écoles, collèges et lycées qui représentent un investissement significatif de l’État en faveur des jeunes. La participation à la rénovation du collège de Arue s'est par exemple montée à 49 millions de francs.



Malgré la compétence de la Polynésie française dans la santé, l'État continue aussi à accompagner le Pays dans la modernisation de ses infrastructures comme à Maupiti où il a financé pour 74 millions de francs la construction du centre médical de Maupiti.

​Nature-culture L’accès à la culture se matérialise aussi par le cofinancement de la construction de l’écomusée “Fare Natura” pour 336 millions de francs ou de la rénovation du Musée de Tahiti et des îles pour 373 millions de francs. Aux côtés des collectivités locales, l’État agit également face au changement climatique et pour l’environnement en finançant par exemple la construction des abris de survie aux Tuamotu-Gambier, en préservant les ressources halieutiques de la zone économique en favorisant la décarbonation de la production d’électricité.

Les JO dans le viseur S’agissant des Jeux Olympiques, l’État s'engage aussi. 873,5 millions de francs ont déjà été investis aux côté de la Polynésie française pour l'organisation de cet événement afin de préparer l’aménagement des installations portuaires (326 millions de francs), l’alimentation électrique des sites et la reconstruction de la passerelle piétonne à l'embouchure de la rivière Orofau à Teahupoo.

Cette année, l'accompagnement de l'État sera encore supérieur afin que le site de Teahupo'o soit prêt à accueillir les compétiteurs et toute la caravane organisationnelle et médiatique.

2 milliards de francs de reliquat Covid

En 2021, le soutien de l'État à la Polynésie française pour traverser la période de Covid-19 se chiffrait à 22,9 milliards de francs. Une rentrée financière exceptionnelle couvrant les Prêts garantis par l'État et les fonds de solidarité aux entreprises.

En 2022, après l'essoufflement puis la fin de la phase pandémique liée au Covid-19, l'État a apporté sa contribution au Pays à hauteur de 2 milliards de francs.

