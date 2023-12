​Hao fait le plein de marchandises pour les fêtes

Hao, le 22 décembre 2023 - Plusieurs tonnes de marchandises en seulement trois jours : l’atoll de la harpe a fait le plein de marchandises cette semaine, histoire de ne rien manquer pour les fêtes, dans l’attente des prochaines rotations de caboteurs du côté des Tuamotu centre-est.



Située à 920 kilomètres à l’est de Tahiti l’atoll de Hao, également appelé île de la harpe par le navigateur français Louis Antoine de Bougainville en 1768, compte une population d’environ 1230 personnes. L’île étant dépourvue d’agriculture ou d’élevage ces habitants sont dépendants des caboteurs qui font régulièrement la navette entre Papeete et l’atoll. Ainsi Hao est desservie régulièrement comme d’autres îles des Tuamotu chaque mois par trois principaux navires : le Nukuhau, le Taporo VIII et le St-Xavier-Maris-Stella 3. À leurs bords, des livraisons de produits alimentaires bien évidemment mais aussi des matériaux de construction, des véhicules et même de passagers. En somme tout ce dont les habitants et les commerçants ont besoin. On ne connaît pas sur l’atoll de choses que ces navires ne peuvent transporter. Véritables embarcations prêtes à affronter le mauvais temps en mer mais aussi entrer dans les passes les plus étroites avec leur précieux et lourd chargement. Ces caboteurs font le lien entre les îles et sont également une attraction locale. Leur arrivée à quai attire les curieux intéressés de voir ce qu’ils peuvent bien transporter et qui a reçu quoi ? La vie des îles en somme !



À la queue leu leu !



Et pour ravitailler tous ce beau monde durant la période des fêtes de fin d’année la population a assisté à un véritable débarquement ce début de semaine avec les trois navires qui sont arrivés successivement sur le quai principal de Hao. Dès mardi matin, c’est le Nukuhau qui a accosté. Une grosse journée de déchargement et d’embarquement, avant qu’il ne reparte, le lendemain, pour céder la place au Taporo VIII. Alors que ce dernier était encore dans le lagon de Hao on pouvait déjà apercevoir le St-Xavier-Maris-Stella s’approcher des côtes de l’atoll, et dès le mercredi à 4 heures du matin il accostait à son tour sur le quai principal du village.



Trois escales qui marquent les dernières rotations de l’année pour ces navires ravitailleur. Les prochains passages n’auront pas lieu avant la fin du mois de janvier prochain.



Rotations indispensables



L’arrivée de ces cargos est également l’occasion de charger les derniers sacs de coprah. Cette semaine, 7 tonnes de cette précieuse production ont été embarquées à destination de l’Huilerie de Tahiti. Au total sur l’année 2023, 74,8 tonnes de coprah ont été produits sur l’atoll. Même si ce chiffre paraît énorme, il faut savoir que la production de coprah était double il y a dix ans et triple il y a 20 ans à Hao. Aujourd’hui le principal moteur économique de l’atoll de Hao n’est pas le secteur primaire. Les principaux secteurs pourvoyeurs d’emplois sont l’éducation, l’administration communale, et le commerce en plus des emplois aidés. Une situation qui rend la population de Hao dépendante des précieuses rotations de ravitaillement devenues vitales aujourd’hui.



Reste à souligner que, malgré la grève qui affecte actuellement certaines entreprises du secteur des hydrocarbures à Tahiti, l’atoll ne connait pas de pénurie de carburant pour l’heure.