​Hao confinée le week-end, contrôles inter-îles renforcés

Tahiti, le 2 septembre 2021 - Parmi les annonces du jour, la commune de Hao est ajoutée à la liste des îles des Tuamotu et Australes visées par un confinement le week-end et le pass vaccinal pour les déplacements inter-îles est étendu aux déplacements entre les îles Sous-le-vent.



Outre l'annonce de la reconduction "à l’identique" de l’ensemble des mesures de restrictions sanitaires actuelles jusqu'au 20 septembre, le haut-commissaire a également annoncé que la commune de Hao rejoignait la liste des îles des Tuamotu et Australes concernées par un confinement le week-end.



Autre nouveauté, en réponse aux attentes des maires des îles Sous-le-Vent, dès lundi, le dispositif de limitation des déplacements, actuellement applicable au départ de Tahiti pour les avions et pour les bateaux, sera étendu pour les déplacements entre les îles Sous-le-Vent. Pour aller de Bora Bora à Huahine ou pour aller de Bora Bora à Raiatea par exemple, il faudra soit être vacciné ou avoir un motif impérieux en plus d’être testé.