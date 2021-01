​Hakamaii, la vallée des tatoueurs

Ua Pou, le 26 janvier 2021 - Autrefois habitée par la tribu des Ahutai, Hakamaii offre une sensation de fraîcheur en comparaison aux vallées battues par le vent, plus à l’Est de l’île. Visite de cette oasis marquisienne.



Le village joliment décoré, habité par environ 200 personnes, est niché dans une vallée étroite et verte.

On n’y souffre pas de problèmes d’approvisionnement en eau, même en temps de sécheresse comme ces derniers mois, contrairement aux vallées plus sèches de l’île comme Hakahau, Hakamoui ou Hohoi, où il est courant que la distribution d’eau soit coupée pendant la majeure partie de la journée.

Quand on s’enfonce dans le fond de la vallée sur les hauteurs, on trouve également un grand pae pae qui servait autrefois aux rassemblements festifs. Le site est connu sous plusieurs noms comme «Tokatoka» ou encore «Tokamanu». Un projet de rénovation avec le concours de la mairie de Hakahau est sur la table afin de mettre en valeur cette structure qui serait aussi grande que celle abritant le site de Mauia dans la vallée de Hohoi.

Est également en cours, un projet de randonnée pédestre pour se rendre à la vallée de Hikeu, à mi-chemin entre Hakatao et Hakamaii. Aucune route -à part les sentiers cavaliers ou ceux qu’utilisent les coprahculteurs- ne traverse cette partie de l’île où la flore reste dense et protégée de la surexploitation comme notamment certains grands arbres tels que les aito ou les miro, très prisés pour leur robustesse et donc pour la construction ou la sculpture.

Sur le chemin se trouve la baie d’Apateki. Une cascade haute de 30m y sied, avec en amont, de petits bassins propices à la baignade qui feront le bonheur des marcheurs aguerris.

Sur le front de mer, trône une église catholique colorée, inaugurée en 1994 et faisant face au motu Kuara, le gardien de la baie, emblématique de la vallée.

Quelques voiliers viennent également en visite. Les habitants en ont dénombré jusqu’à une dizaine en même temps.

Débouchant dans la mer, un cours d’eau où certains viennent nourrir des anguilles en souvenir des temps passés quand l’eau coulait à flots et les enfants venaient jouer dans la rivière, se rappelle Isidore Hikutini, le conseiller municipal de Hakamaii.

Tous les bâtiments accueillant du public, comme le joli centre médical, la mairie ou encore l’école élémentaire sont ornés d’enseignes en bois sculpté et les bords de route se peuplent petit à petit de tikis bienveillants.