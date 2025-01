​Hōkūle'a bientôt de retour au Fenua

Tahiti, le 13 janvier 2025 – Dans le cadre de son voyage dans le Pacifique, la grande pirogue hawaiienne devrait accoster en Polynésie française pour une durée de cinq semaines, à partir de fin mai. Une délégation est arrivée pour une semaine de rencontres préparatoires à Tahiti et Raiatea. Localement, c’est un colloque international du va’a qui se profile pour mi-juin.





Cinq navigateurs et représentants culturels de la Polynesian Voyaging Society ont été reçus à la mairie de Mataiea, ce lundi après-midi, dans le cadre d’une rencontre amicale avec les élus de la communauté de communes Terehēamanu et l'association Haururu. “Nous sommes de la même famille : nous sommes un seul peuple”, ont déclaré les hôtes hawaiiens. L’occasion de rappeler que depuis 50 ans, les voyages à la manière des ancêtres entrepris par la pirogue traditionnelle Hōkūle’a visent à renforcer les valeurs et les liens entre les Polynésiens.



​Cinq semaines entre mai et juin

“Nous sommes ici pour une semaine. Nous venons nous connecter à notre famille pour préparer le voyage à Tahiti qui arrive entre mai et juin. Nous pensons rester cinq semaines. Nous devrions arriver la dernière semaine de mai à Taputapuātea, avant d’aller à la rencontre des communautés locales pour se souvenir de nos liens profonds, à Teva i Uta ou encore à Tautira”, nous a indiqué le Dr. Randie Kamuela Fong, en charge de la culture auprès de la Kamehameha School et de Hōkūle’a.



Arrivée dimanche soir, la délégation est venue officiellement “demander la permission” de venir en Polynésie française et dans les communes. Plusieurs rencontres sont prévues jusqu’à samedi, avec le ministre de l’Éducation et de la Culture, Ronny Teriipaia, mais aussi auprès d’établissements scolaires et de l’association des Amis de Hōkūle’a. Vendredi, le groupe est attendu à Raiatea.



La dernière escale de la pirogue au Fenua remonte à 2022, avec sa jumelle, Hikianalia. “Ce qui nous a le plus marqués, ce sont les enfants, leurs yeux et leurs voix quand ils ont célébré leur identité. C’est la raison pour laquelle nous naviguons et nous enseignons !”, se réjouit le référent. Ce retour à Tahiti devrait être associé à l’organisation d’un événement inédit : le premier colloque international du va’a, en juin prochain.



Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 13 Janvier 2025 à 18:41 | Lu 623 fois