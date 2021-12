​Grève levée chez ADT, reprise des vols à Raiatea

Tahiti, le 1er décembre 2021 - La grève qui touchait la société Aéroport de Tahiti est levée, un protocole d'accord a été signé mardi soir. Les aéroports de Raiatea et de Bora Bora ont repris leur activité normale.



Un protocole d'accord a mis fin à la grève chez Aéroport de Tahiti. Il a été signé mardi soir, un peu après 22 heures. Les négociations étaient menées par le syndicat majoritaire CSIP de Cyril Le Gayic. Les derniers points bloquants concernaient des sujets internes, qui ont rapidement été réglés, à part un point sur lequel les négociations ont été apparemment plus longues. L'aéroport de Tahiti Faa'a, peu touché par le mouvement, a repris son fonctionnement normal tout comme l'aéroport de Raiatea, fermé depuis le 24 novembre à cause de la grève des pompiers, qui a rouvert ce mercredi matin. L'aéroport de Bora Bora retrouve lui aussi son activité habituelle, après avoir été temporairement fermé la journée de mardi.