​Graines d'agriculteurs au CJA de Moorea

Moorea, le 27 novembre 2021 - Les élèves du centre des jeunes adolescents (CJA) de Vaiare ont profité de la nouvelle période d’abondance pour planter des f ē’i dans la vallée de Vaiare. D’autres plantations d’arbres fruitiers sont prévues dans les prochains jours.



Dans le cadre de matari'i i ni'a, les élèves du CJA de Vaiare ont procédé à la plantation de 20 plants de f ē’i le long du parcours de santé de l’établissement scolaire, dans la vallée de Vaiare. Outre cette espèce, quelques arbres tels que le tamarin, le miro et le tou, offerts par la Direction de l’agriculture de Moorea, seront également plantés dans les prochains jours. L’objectif pour les enseignants est d’une part que les élèves assimilent cette notion culturelle du matari'i i ni'a et d’autre part qu’ils apprennent les périodes les plus propices à l’agriculture.