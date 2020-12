​Giscard, président de l'autonomie de gestion

Tahiti, le 2 décembre 2020 – L'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing, s'est éteint mercredi à Paris des suites du Covid-19. Chef de l'Etat en exercice lors de l'adoption du statut d'autonomie de gestion en 1977, il avait reçu un accueil particulièrement chaleureux lors de sa visite officielle au fenua en 1979.



Moins en vue que son successeur Jacques Chirac au fenua, Valéry Giscard d'Estaing n'en reste pas moins le président de la République sous lequel la Polynésie française a obtenu son statut d'autonomie de gestion administrative et financière en 1977 sous Francis Sanford, sept ans avant le statut d'autonomie interne. L'ancien président de la République est décédé mercredi à Paris à l'âge de 94 ans des suites du Covid-19. Il avait effectué une visite officielle en Polynésie française en 1979, lors de laquelle il avait reçu un accueil particulièrement chaleureux. "Vous avez voulu que vos rapports étroits avec la métropole soient conservés, tout en permettant d'exercer une pleine responsabilité dans la direction des affaires locales. La France vous a entendus. Et nous avons rendu la nature de nos rapports conforme aux règles du dialogue et de confiance qui sont celles du temps présent", avait notamment déclaré l'ancien président à son arrivée en Polynésie. Deux ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing avait même obtenu 76% des suffrages au fenua lors du second tour de la présidentielle.



Dans un communiqué diffusé mercredi, le président de l'assemblée, Gaston Tong Sang, a tenu à saluer "la mémoire du grand homme d’Etat que fut le président Giscard D’Estaing, un européen convaincu qui a toujours défendu les grands idéaux de la République et a contribué, par son action et son engagement politique à la grandeur de la France". Le président Edouard Fritch, et les membres du gouvernement, ont également réagi dans un communiqué en saluant la mémoire de l’ancien président de la République et en adressant leurs sincères condoléances à sa famille et à ses proches.