

​Géotec s’implante en Polynésie

Tahiti, le 28 avril 2026 - Un nouveau bureau d’études vient d’ouvrir ses portes à Papeete. Spécialisé en ingénierie géotechnique et environnementale, le groupe Géotec, déjà actif au Fenua via sa filiale calédonienne, a identifié “une demande grandissante (...), plus spécifiquement pour les ouvrages complexes et les infrastructures maritimes”. Les risques naturels et les routes font également partie de son champ de compétences.



Le groupe Géotec est un bureau d’études en ingénierie géotechnique et environnementale. Fondé en 1973 à Dijon, il a pour vocation d’accompagner les maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre, entreprises et experts dans la réalisation de leurs projets dans différents domaines : sols, structures, maritime, risques naturels, routes, etc. Il compte plus de 1 000 collaborateurs et 24 000 projets par an en France et à l’international.



Par voie de communiqué, le groupe annonce son déploiement à Papeete à travers sa nouvelle filiale Géotec Polynésie. Dirigée par Olivier Rossetto, elle souhaite “mettre son expertise au service du développement des infrastructures du territoire et de la sécurisation des projets face aux risques naturels”.



​Développement local

Présent dans plusieurs territoires d’outre-mer (Nouvelle-Calédonie, La Réunion, Mayotte, Guyane), le bureau d’études estime que la Polynésie française est “un territoire à fort potentiel” associé à “de nombreuses opportunités d’aménagement”. Il est déjà actif au Fenua à travers des missions d’ingénierie menées depuis sa filiale calédonienne, qui lui ont permis d’identifier “une demande grandissante en expertise géotechnique, et plus spécifiquement pour les ouvrages complexes et les infrastructures maritimes”. Il devrait donc être candidat à l’accompagnement de différents projets relatifs aux domaines portuaires, aéroportuaires, maritimes ou routiers.



Opérationnel depuis mars, Géotec Polynésie a déployé des moyens techniques pour réaliser des investigations : deux ateliers de sondage lourd et léger, un laboratoire d’essais dédié à l’identification géotechnique et aux analyses mécaniques sur sols et enrobés. La géographie des îles a été prise en compte avec des équipes “habilitées à intervenir sur différents archipels”.



Le bureau d’études affirme vouloir s’inscrire dans une dynamique de “responsabilité territoriale” en soutenant l’emploi local, et en développant les achats, la sous-traitance et les partenariats à l’échelle locale. L’équipe compte passer de deux collaborateurs à une dizaine à terme. “Le recrutement sera prioritairement local, avec des parcours de formation et de compagnonnage, notamment en métropole, afin de transmettre les compétences techniques propres aux métiers de la géotechnique”, annonce le groupe. Des collaborateurs issus d’autres filiales pourront également intervenir en Polynésie lorsque ce sera nécessaire.



Rédigé par D'après communiqué le Mardi 28 Avril 2026 à 06:54 | Lu 291 fois



