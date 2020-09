​Gendarmerie 100% locale aux Marquises

Nuku Hiva, le 9 septembre 2020 – Avec l'arrivée d'un nouveau commandant en la personne de Tina Paheroo, la brigade de gendarmerie de Nuku Hiva et Ua Huka devient 100% locale.



Après deux années en poste à Nuku Hiva, Frédéric Balch, le chef de brigade de la gendarmerie de la capitale administrative des Marquises en charge des îles de Nuku Hiva et Ua Huka, a pris sa retraite.

Ainsi, depuis quelques jours, Tina Paheroo est la nouvelle commandante de brigade de Nuku Hiva.

À 42 ans, cette métisse calédonienne et polynésienne a débuté sa carrière en 2002 en métropole avant de faire son entrée dans la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie d’où elle est native.



Depuis 2015, c’est à Futuna que la commandante Paheroo occupait le poste d’adjointe du chef de brigade. Un environnement bien différent de celui des Marquises, comme elle l’explique :

"Depuis mon arrivée, j’ai pu constater que l’île de Nuku Hiva était très étendue par rapport à ma précédente affectation ; ici, les distances entre les vallées sont assez importantes, c’est une contrainte qu’il faut prendre en compte dans notre travail. Au niveau de la population, j’ai reçu un accueil très chaleureux et très souriant et ce, malgré le contexte sanitaire qui nous oblige de porter le masque ; chose que je ne connaissais pas dans ma précédente affectation car Futuna était 'covid free'. Par ailleurs, il y a des missions avec lesquelles je vais devoir me familiariser comme celle de notaire qui est nouvelle pour moi. D’autre part, je suis particulièrement contente de devoir travailler avec la police municipale de Nuku Hiva et de Ua Huka, ce n’était pas le cas à Futuna, et je pense que cette collaboration est un réel avantage pour l’exercice de notre mission."



Désormais en charge de l’équipe de gendarmerie de la capitale administrative marquisienne qui compte cinq membres, La nouvelle cheffe devrait prochainement se rendre en mission sur l’île de Ua Huka afin d’y rencontrer la population et les policiers municipaux.

Depuis la mi-août, la brigade de Nuku Hiva compte également deux nouveaux gendarmes originaires de Tahiti ; Janson Helme et Rima Munanui, ce qui fait que désormais et pour la première fois depuis son existence, la brigade de gendarmerie de la capitale marquisienne est entièrement polynésienne.