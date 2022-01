​Gaston Flosse attendra la cassation

Tahiti, le 4 janvier 2022 – L'ancien président et leader du Tahoera'a/Amuitahira'a, Gaston Flosse, ne contestera pas sa radiation par la commission de contrôle des listes électorales de Papeete. Il dit préférer attendre l'examen de son pourvoi par la Cour de cassation le 12 janvier prochain dans l'affaire de la citerne d'Erima.



Rendez-vous le 12 janvier prochain pour la suite du feuilleton Gaston Flosse aux législatives. L'ancien président du Pays et leader du Tahoera'a et du Amuitahira'a a indiqué mardi à Tahiti Infos qu'il ne contesterait pas la décision de la commission de contrôle des listes électorales de la commune de Papeete qui a finalement refusé son inscription la semaine dernière, considérant "l'exécution provisoire" de sa peine d'inéligibilité dans l'affaire de la citerne d'Erima.



Gaston Flosse dit préférer attendre quelques jours pour être fixé sur son pourvoi en cassation dans cette affaire. La Cour de cassation doit en effet examiner son recours le 12 janvier prochain. Et pourtant, d'ici là, le président du Amuitahira'a continuera à faire parler de lui. Il prévoit une conférence de presse pour "présenter les candidats et suppléants aux législatives" pour son parti ce jeudi.