​Gaston Flosse : "Le Tahoera'a est en train de reprendre sa place de premier parti"

Tahiti, le 30 juin 2020 - Le président du Tahoera'a, Gaston Flosse, réagit au second tour des municipales pour Tahiti Infos.



Comment jugez-vous ce second tour des municipales ?



"Les résultats sont très très satisfaisants. Papeete To'u Oire, menée par Tauhiti Nena, fait 4 068 voix. Il a réussi à presque tripler ses voix du premier tour. C'est du jamais vu dans les élections. Et ce sont ces deux là, Chantal Galenon et Marcel Tuihani, qui ont fait élire Michel Buillard a Papeete. (…) Marcel Tuihani a perdu plus de 50% de son électorat. C'est vraiment la grosse défaite. Je ne sais pas s'il va se représenter, mais il est préférable qu'il s'arrête là. Sans ça, il va se retrouver avec 100 voix. Et Chantal Galenon également va se retrouver avec 200 voix si elle continue. Tauhiti Nena les a rencontré pour monter une liste unique et ils ont tous les deux refusé, croyant qu'ils allaient battre Tauhiti Nena. Le résultat est là."



Vous annoncez un recours à Papeete ?



"Il y a eu des magouilles, car en premier lieu on nous dit que la différence était de 48 voix. Et après, on nous dit qu'elle est de 149 voix. Et lorsqu'il y a eu ce contrôle il n y avait aucun observateur de chez nous. Mais cela ne fait rien, nous avons de quoi déposer un recours contre ces élections. L'écart est vraiment minime. Et si les jeux avaient été clairs et honnêtes et s'il n'y avait pas eu toutes ces magouilles électorales, comme les distribution de vélos, de kit de nourriture, les 300 CAES à Papeete… Comment voulez vous faire face à cela ?"



La surprise est également venue de Arue avec Teura Iriti et de Paea avec Tony Géros ?



"Teura Iriti a bien mené. Elle a su quels étaient les points faibles de Philip Schyle. C'est comme ça qu'elle a gagné. Elle était vraiment seule avec quelques Tavini huiraatira qui l'ont rejointe. Mais on ne peut pas dire qu'il y a eu vraiment un Amuitahira'a a Arue. On peut dire que c'est la victoire de Teura Iriti. À Paea, ce n'est pas une grosse surprise, car ils ont vraiment travaillé la main dans la main. J'ai assisté à deux réunions, ils étaient vraiment bien ensemble et il y avait beaucoup de monde à leurs réunions. Quand les choses se font correctement, on gagne. C'est comme à Taiarapu Ouest, où nous avons fait plus du double des voix. Nous sommes satisfaits aux Tuamotu également, des grandes communes comme Fakarava, Takaroa, Manihi, Rangiroa ou nous sommes en seconde position. Les résultats sont très très satisfaisants."



Votre sentiment sur le Amuitahira'a lors de ces élections ?



"Les résultats, un peu partout, sont très encourageants. Et partout où le Amuitahira'a s'est présenté normalement, honnêtement, comme a Paea entre le Tahoeraa et le Tavini, nous avons gagné sans souci. Alors qu'à Papeete, où le Tavini a refusé le Amuitahira'a, Oscar Temaru est venu soutenir Chantal Galenon. Eh bien au deuxième tour, ils se sont retrouvés avec 1 100 voix. Voilà ce que le Tavini représente à Papeete."



Au-delà, vous êtes satisfait pour le Tahoera'a ?



"Édouard Fritch a cassé le Tahoera'a et nous a porté grand tord. Maintenant, nous sommes en train de rétablir la situation. Et malgré les moyens qu'Édouard Fritch met en mouvement, la population n'a plus confiance en lui dans cette situation de l'après épidémie. Encore une fois, sans toutes les magouilles ou distributions de quoi que ce soit, uniquement avec notre foi, notre volonté de travailler pour la population, notre programme qui va dans le sens de venir au secours de cette population, c'est ce qui a fait gagner et progresser le Tahoera'a et le Amuitahira'a. (…) Le Tahoera'a a bien rétabli son électorat, et remonte bien la pente. Le Tahoera'a est en train de reprendre sa place de premier parti et encore une fois sans toutes les magouilles ou distribution de quoique ce soit, uniquement avec notre foi, notre volonté de travailler pour la population, notre programme qui va dans le sens de venir au secours de cette population et c'est cela qui a fait gagné et progressé le Tahoeraa, et le Amuitahiraa."



Ces résultats sont importants pour préparer les sénatoriales ?



"Nous n'avons pas encore pensé aux sénatoriales. On n'y est pas encore. Pour l'instant, nous préparons le recours contre les élections et le troisième tour des élections a Papeete. Car la population veut le changement et Tauhiti est dans le cœur de la population de Papeete. Il a gagné le changement à Papeete. La population veut le changement."