​Fritch en visite chez les commerçants de Fare Ute

Tahiti, le 19 mai 2022 – Édouard Fritch a conduit une délégation gouvernementale à la rencontre des importateurs, commerçants et industriels de Fare Ute, jeudi matin.



Après avoir rencontré les industriels de la vallée de Tipaerui et les commerçants du centre-ville, fin avril, Édouard Fritch a rendu visite, jeudi, aux importateurs, commerçants et industriels de Fare Ute, en compagnie d’une partie de son gouvernement. Au cœur de ce déplacement, la volonté de présenter les mesures mises en œuvre par le gouvernement pour amortir les effets de la crise, dans un contexte post-Covid et de tensions commerciales consécutives à la guerre en Ukraine.



La visite a débuté dans les locaux du chantier naval Technimarine, où les échanges ont porté sur la hausse des prix des matières premières, notamment l’aluminium. Il a aussi été question des filières professionnelles qualifiantes, comme les soudeurs, et de remblais permettant l’extension de l’activité. La délégation s’est ensuite rendue auprès des importateurs, Coutimex, Océania, et Wing Chong. La tournée s’est poursuivie auprès des entreprises, ACE, Tesa, et Yamaha. Globalement, les discussions ont porté autour des difficultés liées à l’approvisionnement, la hausse des prix des marchandises, de la taxation et surtout du fret maritime, ainsi que sur les produits de première nécessité et les produits de grande consommation.



Ce déplacement a donné l’opportunité au ministre des Grands travaux de rappeler le programme d’investissements prévu pour les cinq prochaines années sur le port. Une dépense de 20,3 milliards de Fcfp pour l’extension du quai au long cours, l’approfondissement et l’élargissement de la passe de Papeete, la construction du terminal de croisière ou encore la réalisation du quai de cabotage n°6 à Motu Uta dans le prolongement du quai de l’Aranui.