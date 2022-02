​Fritch demande un "fonds de transition sociale" à l'État

Tahiti, le 31 janvier 2022 – Le président Édouard Fritch a rencontré lundi le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, à Paris. L'occasion d'échanger notamment sur la situation sanitaire et économique de la Polynésie et évoquer la signature du deuxième prêt garanti par l'État qui interviendra ce jeudi. Le président Fritch a également demandé que la Polynésie soit accompagnée financièrement par l'État dans sa réforme de la protection sociale généralisée (PSG), sous la forme d'un "fonds de transition sociale".



Le président Édouard Fritch a rencontré lundi à Paris le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, indique la présidence dans un communiqué. Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur la situation sanitaire, économique et sociale au fenua, en pleine période de fin de mandature présidentielle au niveau national. Le président Fritch a fait part de "sa satisfaction sur la qualité du dialogue et le bilan conséquent et positif des relations État –Pays", mais les échanges avec le ministre des Outre-mer ont également concerné la situation en Nouvelle-Calédonie et des "évolutions institutionnelles probables de nos territoires français du Pacifique", indique le communiqué sans plus de précisions. Le plan de relance en cours a également été évoqué, avec la signature jeudi du deuxième prêt garanti par l'État (PGE2) avec le Premier ministre Jean Castex. Enfin, Édouard Fritch a fait part de son souhait d'un accompagnement financier de l’État pour soutenir la Polynésie dans ses réformes de la protection sociale généralisée (PSG) qui se matérialiserait par une "sorte de fonds de transition sociale", évoque la présidence.