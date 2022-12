​French Bee : La liaison Papeete-Orly maintenue

Tahiti, le 21 décembre 2022 - A la suite du préavis de grève déposée par ses salariés, la compagnie aérienne French Bee annonce mercredi qu’elle maintiendra la quasi-totalité de ses vols. Notamment la liaison Paris-Papeete qui ne sera pas impactée.



Les voyageurs vers Paris peuvent souffler, leurs vols vont être assurés. Après le préavis de grève déposé par les salariés de French Bee pour les 22,23 et 25 décembre prochain, la compagnie aérienne a diffusé un autre communiqué mercredi affirmant que “compte tenu du faible nombre de grévistes déclarés”, ils prévoyaient le maintien de tous leurs vols, “soit par leur flotte, soit par un affrètement de renfort pour ceux vers les USA”. Ils précisent également que la liaison Paris/Papeete ne sera pas non plus impactée par le mouvement social. La compagnie annonce dans le même communiqué que les voyageurs qui ont réservé un billet pendant cette période pourront modifier la date de leur voyage à leur guise et même être remboursés intégralement sans frais supplémentaires, s'ils le souhaitent.