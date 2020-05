​Frederick Grey n’a “aucune intention” de vendre Tahiti Nui Travel

Tahiti, le 12 mai 2020 - Suite à sa déclaration de cessation des paiements le 7 mai dernier, la direction du groupe Tahiti Nui Travel a réagi via un communiqué de presse transmis mardi en indiquant qu’elle souhaite “rassurer” ses salariés et ses partenaires quant aux “efforts entrepris” pour trouver des “solutions de refinancement”. Elle indique par ailleurs que le propriétaire du groupe, l’homme d’affaires samoan, Frederick Grey, n’a “aucune intention de vendre” le groupe ou de se désinvestir localement.



Le groupe Tahiti Nui Travel (TNT), qui comprend l’agence de voyage Tahiti Nui Travel et les sociétés Tekura Tahiti Travel, Tahiti Tour et South Pacific représentation, s’est déclaré le 7 mai dernier auprès du tribunal mixte de commerce (TMC) de Papeete en situation de cessation des paiements. Une première audience devant le tribunal mixte de commerce de Papeete se tiendra le 25 mai.



Dans un communiqué transmis mardi, le propriétaire de ce groupe qui emploie 140 personnes, le samoan Frederick Grey, a tenu à réagir par la voix de son avocat, Me Vincent Dubois, afin de rassurer ses salariés et ses partenaires.



L’homme d’affaires entend en effet expliquer que la déclaration de cessation des paiements de son groupe a été faite puisqu’elle constitue une “obligation légale, compte tenu de la situation actuelle purement comptable du groupe TNT qui est évidemment frappé par cette crise sanitaire et économique sans précédent”. Il explique également qu’il n’a “aucune intention” de vendre son groupe ou de se désinvestir “totalement localement”.